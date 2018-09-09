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ABD Suriye'ye ek birlikler sevk etti

Fox News, ABD Savunma Bakanlığı'ndaki kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Pentagon'un Suriye'nin güneydoğusundaki koalisyon güçlerinin kontrolündeki El Tanf üssüne yüzlerce deniz piyadesinden oluşan ek bir birlik gönderdiğini bildirdi

09 Eylül 2018 Pazar 19:52
ABD Suriye'ye ek birlikler sevk etti

Washington'un, Rusya'nın orada saklanan militanların saldırı hazırlığı yaptığı uyarısıyla bağlantılı olarak, bölgedeki askeri varlığını güçlendirdiği belirtildi. Fox News, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sözcüsü William Urban'ın "ABD, Rusya, Suriye hükümeti veya iç savaşta Suriye'yi destekleyebilecek başka bir grupla herhangi bir çatışma istemiyor" sözlerine de yer verdi. Suriye'deki ABD askeri üslerinden biri olan El Tanf'daki garnizon, silahlı Suriyeli muhalif güçlerinin eğitildiği ve donatıldığı bir üs olarak kullanılıyor.
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