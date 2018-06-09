ABD Türkiye'yi kandırıyor

ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) 250 tırla ağır silah ve zırhlı Hummer araçları gönderdi. ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG kaynaklarından edinilen bilgilere göre ABD, Deyr ez Zor operasyonu kapsamında DSG'ye ağır silah ile zırhlı araç göndermeye devam ediyor.

ABD son 4 gündür her gün silah ve araç yardımında bulunuyor. Konuyla ilgili bir DSG yetkilisi ABD'nin Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bu sabah kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek şöyle konuştu: "ABD Deyr ez Zor'da askeri varlığını artırıyor. ABD'nin Deyr ez Zor'da 3 askeri üssü de bulunuyor. Kendi üslerinde askeri varlığını artırıyor. ABD, Deyr ez Zor operasyonu nedeniyle bize 250 tırla zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Pikap araçlar da gönderdi. Son 4 gündür silahlar hergün geliyor. Çünkü ihtiyaç var.

Deyr ez Zor doğusunda IŞİD'e yönelik operasyonumuz devam ediyor. Silahlar ve zırhlı araçlar Kuzey Irak'tan karayoluyla Semelka Sınır Kapısından sokuldu. Oradan da tırlarla Deyr ez Zor doğusuna bırakıldı". ABD, şimdiye kadar DSG'ye 4800 tırla DSG'ye ağır silah ve zırhlı araçlar gönderdi.

Oysa ABD Dışişleri'nden üst düzey yetkililer, Pompeo ile Çavuşoğlu tarafından onaylanan yol haritasının Menbiç'ten YPG'nin çekilmesi ve yerel halktan yönetim oluşturulmasını içerdiğini teyit etmişti.ABD'li üst düzey yetkililer, gazetecilere "Anlaşmaya göre yönetime müdahil olan YPG kadrosu çekilecek ve gidecek, yerlerine de her iki tarafın (ABD ile Türkiye) üzerinde mutabık kalacağı yerel halktan kişiler gelecek" diye konuşmuştular. Çekilme takviminin tahmini olduğunu, kısa süre içinde kesin mühletler içermediğini belirten yetkililer, uygulamanın zamanlamasının, sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu da vurgulamışlardı.

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