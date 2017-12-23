'ABD Ukrayna'da suç ortağı'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Mevcut koşullarda, ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ‘barışçıl' rolünden nasıl bahsedebiliriz? Washington kendini ‘arabulucu' olarak sunmaya çalışıyor. Ama hiçbir şekilde arabulucu değil, savaş körükleyenlerin suç ortağı" dedi.

Ryabkov, "ABD, Ukrayna'ya ölümcül silahlar verme niyetini ilan ederek çizgiyi aştı. Şimdi bu silahlar, ABD şirketlerinin uzun zamandır yaptığı gibi gizli olarak değil, devlet aracılığıyla açıkça Ukrayna'ya sağlanacak" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ