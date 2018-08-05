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ABD vahşetinin üzerinden 73 yıl geçti

ABD’nin 2. Dünya Savaşı’nda Japonya’ya 6 Ağustos 1945'te attığı atom bombası, 1.5 kilometre çapındaki alanı dümdüz ederken, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin insanın ölümüne sebep oldu

05 Ağustos 2018 Pazar 17:24
ABD vahşetinin üzerinden 73 yıl geçti

ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının üstünden tam 73 yıl geçti. Kentin yüzde 70’ini yok eden uranyum katkılı ve yaklaşık 13 bin TNT (tri-nitro-toluen) kuvvetindeki bomba, merkezinde 3 bin santigrat derece ısı oluştururken, 1.5 kilometre çapındaki alanda her yeri dümdüz etti.

Atom bombası, ilk aşamada 80 bin ve 1945 sonuna dek ise 140 bin insanın ölümüne yol açtı. Bombalamada yaralanan çok sayıda kişi tıbbi yardım alamadan ölürken, şehre yardım götürmeye gidenler de bomba sonrası oluşan radyoaktif yağmura maruz kalarak hayatını kaybetti.

Canavar Başkan

Dönemin ABD Başkanı Harry Truman’ın kararıyla atılan bombanın iki muhtemel amacı hedeflediği, bunların Japonya’ya karşı devam eden savaşın bir an önce bitirilerek, ABD askerlerinin ölümlerinin önüne geçilmesi ile süregelen Sovyet tehdidine karşı ABD'nin gövde gösterisi olduğu kaydediliyor. Savaş esnasında Sovyetler Birliği'nin Doğu Avrupa’nın kontrolünü ele geçirdiğini düşünen Truman, Doğu Asya’da da Rus kontrolünden endişe ediyordu.

Fizikçi Albert Einstein, 1939’da zamanın ABD Başkanı Franklin Roosevelt’e yazdığı mektupta, Nazilerin bir atom bombası yapmaya çalıştığını haber verdi. ABD’liler 1941’de Tennessee eyaletinde Manhattan Projesi adı altında atom bombası geliştirmeye başladı. Proje liderliğine ABD’li Robert Oppenheimer getirilirken, projede çoğunlukla Nazilerden kaçan Alman bilim insanları yer aldı. New Mexico eyaletinde 1945’in Temmuz ayında yapılan test denemesi başarıyla sonuçlandı.
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