ABD'ye Çin'den çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD tarafından yapılan açıklamanın iki ülke arasında Washington'da yapılan görüşmelerde varılan fikir birliğinin ruhuna zıt olduğunu belirterek, ABD'nin Çin ile uzlaşma konusunda verdiği sözleri tutması gerektiğini kaydetti. İki ülke arasında gerginliğe yol açan ticari konuları ABD ile diyalog ve müzakere yoluyla yapıcı şekilde ele almayı amaçladıklarına dikkati çeken Sözcü Hua, söz konusu yöntemin iki ülke halklarının temel çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentisine de uygun olduğunu dile getirdi.

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