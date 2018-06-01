ABD'ye İlk misilleme Kanada ve Meksika'dan

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı yeniden güçlü yap" sloganını gerçekleştirmek amacıyla ithal edilen çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasının yürürlüğe girmesiyle bu karardan etkilenen ülkeler ABD'ye karşı duracaklarını açıkladı.

Karardan etkilenen Avrupa Birliği (AB) ABD'den ithal edilen bazı ürünler için ek gümrük vergisini uygulamaya hazırlanırken, Kanada ve Meksika bu yönde kararlar aldıklarını açıkladı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Perşembe günü yaptığı açıklamada alüminyum ve çeliğe ek gümrük vergisi uygulamasından iki ay kadar muaf tutulan AB, Kanada ve Meksika'nın muafiyetlerinin 1 Haziran itibariyle kaldırılacağını belirtmişti.

Ross, Kanada ve Meksika ile 24 senedir varolan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yenilenmesi görüşmelerinin "beklenenden uzun sürmesi" ve görüşmelerin bitiş tarihiyle ilgili "kesin bir zamanlama olmaması" nedeniyle bu iki ülke için muafiyeti kaldırma kararı aldıklarını aktarmıştı.

ABD'nin bu adımına Kanada ve Meksika'dan karşı adım gecikmedi. Kanada, ABD'den ithal edilen et, kahve, şekerleme, kontraplak, akçaağaç pekmezi ve çelik ile alüminyuma karşı toplamında 12 milyar 800 milyon dolar değerinde misilleme gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Meksika da çelik, aralarında domuz eti, elma ve peynir çeşitlerinin bulunduğu birtakım tarımsal ürünlere ek gümrük vergisi uygulamaya karar verdi.

Meksika Ticaret Bakanı Yardımcısı Juan Carlos Baker Twitter'da yaptığı açıklamada, "Meksika, ABD'nin Kuzey Amerika'da ticareti bozan tek taraflı ve korumacı önlemlerini kuvvetli bir şekilde reddediyor" dedi.

Sırada AB ülkeleri var

AB yetkilileri ile haftalarca süren görüşmelerin olumsuz sonuçlanması ve taraflar arasında bir anlaşmaya varılamaması nedeniyle AB'ye tanınan muafiyetin de kaldırılması kararını açıklayan ABD Ticaret Bakanı Ross, AB'nin "süresiz ve koşulsuz bir şekilde ek gümrük vergilerinden muaf tutulma" isteğini karşılamaya niyetlerinin olmadığını söylemişti.

ABD'nin ek gümrük vergisi uygulama kararı ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G-7 grubunun finans bakanları toplantısı için Kanada'nın Whistler kentinde bulunan bakanların da gündeminde yer alıyor.