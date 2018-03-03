ABD'yi fırtına vurdu

ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin kuzeydoğu eyaletlerindeki havaalanlarında rötarlar olduğu belirtildi. New York'un en büyük ikinci havaalanı LaGuardia'dan yapılan duyuruda, dün öğle saatlerinden itibaren bütün uçuşların durdurulduğu ve yaklaşık 600 uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Şehrin en büyük havaalanı John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı da yerel saatle 23.00 (TSİ 07.00) itibarıyla 462 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. ABD'nin en büyük demiryolu şirketlerinden Amtrak ise New York ile Boston şehirleri arasındaki tren seferlerinin durdurulduğunu açıkladı.

Şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 milyondan fazla kişinin elektriksiz kalmasına neden olan fırtına, en çok kuzeydoğu eyaletlerinden Massachusetts'in en büyük şehri olan Boston'u olumsuz etkiliyor.

ABD'nin kuzeydoğusunda 22 milyon kişi için sel felaketi uyarısı yapıldığı duyurulurken, yetkililer deniz kıyısında yaşayan vatandaşların tahliye işlemleri için her an hazır bulunmaları gerektiğini ifade etti.

AA