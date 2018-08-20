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"ABD zorbalık yapıyor, İran dost Türkiye'yi desteklemektedir"

ABD'nin Türkiye'ye yönelik küstah politikasına İran'dan da tepki geldi. İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "ABD zorbalık yapıyor, İran dost Türkiye'yi desteklemektedir" denildi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 14:24
"ABD zorbalık yapıyor, İran dost Türkiye'yi desteklemektedir"

ABD'nin papaz Brunson üzerinden Türkiye'ye yönelik başlattığı yaptırımlar ve baskıcı politika İran'ın da tepkisini çekti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, basın toplantısında Türkiye'ye destek verdi:

"Türkiye ile işbirliğimiz eskisi gibi devam ediyor. İşbirliği politikamız devam edecektir. Türkiye ile olan işbirliğimizin artması için çaba göstereceğiz. Bu doğrultuda ilerleyeceğiz. ABD’nin yaptırımlara dayalı siyasetleri aslında orta çağ siyasetlerini hatırlatıyor. ABD zorbalık yaparak hedeflerine erişmek istiyor. İran’ın komşu ve dost ülkesi Türkiye için bazı problemler oluşturuldu ancak Türkiye milletinin sorunların üstesinden geleceğine inanıyoruz. Biz iki komşu ülke olarak farklı sahalarda işbirliğimize devam edeceğiz."

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de "ABD, Türkiye'ye karşı zorlu bir ekonomik savaş başlattı. İran, Ankara'yı tamamen desteklemektedir." demişti.

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi de Türkiye ile komşuluk ilişkilerinin iyi olduğunu, ilişkilerin kardeşlik ve samimiyet esasına dayalı olduğunu ifade etmişti.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
İranTürkiyeABD
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