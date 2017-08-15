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ABD’de ırkçı gösteriler sürecek

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan şiddet olaylarının ardından ırkçıların daha fazla gösteri düzenlemeyi planladığı bildirildi

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ABD’de ırkçı gösteriler sürecek

Virginia'daki kalabalığın toplanmasını teşvik eden ve kısa bir süre önce alan adı (domain) tescili iptal edilen Neo-Nazi bir internet sitesinde, yakında daha fazla olayın yaşanacağı tehdidinde bulunuldu. Sitede, "Bunu aralıksız sürdüreceğiz. Tüm ülkede." ifadesi kullanıldı. 

Bir başka grup da Virginia eyaletinden, Konfederasyon ordusu komutanı Robert Edward Lee'nin heykelinin çevresinde 16 Eylül'de gösteri düzenlemeyi talep etti. 
Beyaz milliyetçilerin liderlerinden Matthew Heimbach, "Daha önce hiç olmadığı kadar aktif olacağız." açıklamasını yaptı. 
Yine aynı görüşün savunucularından Richard Spencer'ın gelecek ay Florida Üniversitesinde konuşma yapmak istediği belirtildi. AA
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