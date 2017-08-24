ABD’de milyonlarca Nazi var

Araştırma sonuçları, ABD vatandaşlarının yüzde 9’unun aşırı sağ görüşlerine sıcak baktığını ortaya koydu. Diğer yandan halkın yüzde 83’ü bu görüşleri kabul etmiyor. Araştırmacılar, vatandaşlardan ABD Başkanı Donald Trump’ın Charlottesville’deki olaylara tepkisini değerlendirmelerini istedi. Ankete katılanların yüzde 31’i başkana desteğini bildirirken, yüzde 53.5’i Trump’ın açıklamalarını kabul etmediklerini dile getirdi. Konfederasyon anıtlarına dair tartışmalar nedeniyle Virginia eyaletine bağlı Charlottesville kentinde aşırı sağcı grupların General Lee'nin heykelinin kaldırılmasına karşı düzenledikleri protesto eyleminin ardından çıkan şiddet olaylarında bir kişi yaşamını yitirmişti. Olay, ülke genelinde Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ve Neo-Nazi gruplara karşı önemli adımların atılmasına ve bu konudaki tartışmaların başlamasına yol açmıştı.

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