Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ABD’de polise silahlı saldırı

ABD'nin Florida eyaletinde Kissimmee ve Jacksonville kentlerinde düzenlenen iki silahlı saldırıda 1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 polis yaralandı

Bu haber kez okundu.

ABD’de polise silahlı saldırı

Polis Şefi Jeff O'Dell yaptığı açıklamada, polis memurlarının Kissimmee'de bir operasyon sırasında silahlı saldırıya uğradığını belirterek, 1 polis memurunun hayatını kaybettiğini, bir diğerinin de ağır şekilde yaralandığını kaydetti. Jacksonville kentinde yaşanan bir başka silahlı saldırıda da 2 polis memurunun yaralandığını dile getiren O'Dell, saldırılarla ilgili 3 kişinin yakalandığını, 1 kişinin arandığını söyledi.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
ABD’de Polise Silahlı SaldırıFlorida Eyaletinde Kissimmee Ve Jacksonville KentMemurYaralı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100