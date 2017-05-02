ABD’den ‘Avrupa’ya gitmeyin’ uyarısı

Bakanlık, Avrupa'ya yönelik seyahat uyarısına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Fransa, Rusya, İsveç ve İngiltere'de düzenlenen ve haberlerde geniş yer bulan saldırılar, terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve bunların uzantısı olan grupların, Avrupa genelinde terör saldırıları planlayabileceğini ve bu planları uygulayabileceğini gösterdi" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, ABD vatandaşlarını Avrupa genelindeki terör tehditlerine karşı uyardığı belirtilerek, bu uyarının 1 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olduğu kaydedildi. Açıklamada yer alan ülkeler arasında Türkiye bulunmuyor ancak ABD Dışişleri Bakanlığı, 29 Mart'ta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinden bir gün önce yayınlandığı açıklamada, Türkiye için seyahat uyarısında bulunmuştu. DIŞ HABERLER SERVİSİ