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ABD’den Barzani’ye mektup

ABD’nin, 25 Eylül’deki bağımsızlık referandumuna 2 gün kala Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’ye BM ve İngiltere ile birlikte sunduğu alternatifin tam metni paylaşıldı

15 Ekim 2017 Pazar 16:58
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ABD’den Barzani’ye mektup

Bloomberg sitesi, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Barzani’ye gönderdiği mektubun tam metnini yayımladı. 

ABD'nin Barzani'ye referandum karşılığında sunduğu alternatifin detayları ortaya çıktı. Rudaw sitesinin aktardığına göre Tillerson mektupta, Barzani’den Bağdat’la içeriği ve zaman çizelgesi belirli müzakerelere son bir şans tanımasını öneriyor ve BM’nin de desteğiyle 1 yıl sürecek bu müzakere takvimine yardım taahhüt ediyor.

Mektupta, Erbil ile Bağdat arasındaki gelir ve toprak anlaşmazlıklarının aşılması ve Kerkük’te referandum öngören anayasa maddesinin uygulanması da vaat ediliyor. Tillerson, Barzani'nin reddettiği öneriyi aktardığı mektubunda "Elbette bu sürecin sonunda görüşmeler karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaşmaz veya Bağdat’tan iyi niyet gelmemesi nedeniyle başarısız olursa, referandum düzenleme ihtiyacınızı tanıyacağız" ifadelerini kullanıyor.
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Anahtar Kelimeler:
ABDBağımsızlıkIrakBMIngiltereAlternatif
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