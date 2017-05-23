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AB’den Ermenistan’a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkileri normalleştirme çağrısında bulundu

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AB’den Ermenistan’a Türkiye çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış ilişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Ermenistan'a Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme çağrısı yaptı. Mogherini, AB-Ermenistan İşbirliği Konseyi Toplantısının ardından Ermenistan Dışişleri Bakanı Eduard Nalbandyan ile düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine verdiği desteği yineleyerek, Ermenistan'ı Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmeye çağırdı. Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Mogherini, "Mevcut durum sürdürülemez. Uluslararası hukuk çerçevesinde Dağlık Karabağ sorununa acilen siyasi bir çözüm bulunmalı." dedi. Mogherini, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının liderliğinde yürütülen Minsk Süreci çerçevesinde arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini vurguladı. AB ve Ermenistan arasında geçen mart ayında imzalanan AB-Ermenistan Kapsamlı ve Geliştirilmiş Ortaklık Anlaşması'na ilişkin müzakerelerin tamamlandığını belirten Mogherini, sürecin bir an önce sonuçlandırılması gerektiğini kaydetti.  AA

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