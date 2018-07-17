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AB’den Trump’a sert tepki

ABD Başkanı Trump’ın Avrupa Birliği'ni 'rakip' olarak nitelendirmesine AB yetkililerinden sert tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, ABD ile ortaklığın yeniden gözden geçirilmesi çağrısı yaptı

17 Temmuz 2018 Salı 17:45
AB’den Trump’a sert tepki

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB'yi 'rakip' olarak nitelendirmesine sert tepki gösterdi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Trump’ın kimi 'arkadaş' olarak gördüğünü kendisine sormak gerektiğini belirterek, Avrupalıların ABD'yi 'kesinlikle yakın bir arkadaş ve ortak' olarak gördüğünü ifade etti. Mogherini, "Bunu çokça söyledim, hükümet değişikliği ülkeler ile halklar arasındaki dostluğu değiştiremez” dedi.

Sanki dünya düşmanı!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da, Trump’ın görüşlerini kelimesi kelimesine gerçek kabul etmemek gerektiğini belirtti. Le Drian, "Bütün dünya onun düşmanıymış gibi duruyor” dedi. Trump’ın sözlerine Almanya'dan da tepki geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, “Artık Beyaz Saray’a kayıtsız şartsız güvenemeyiz” dedi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Maas, "ABD ile olan ortaklığı yeniden tartmalıyız.

Bunu da ancak kendinden emin ve bağımsız bir Avrupa ile yapabiliriz” mesajını verdi. Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert de Trump’ın sözlerine “Bu, bizim Avrupa Birliği ile ABD arasındaki ilişkilere bakış açımız değil. Aslında tam tersi: İyi Transatlantik ilişkileri için çok fazla güçlü sebep bulunuyor” diyerek tepki gösterdi. Alman Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth da Trump’ın AB'yi bölmek için uğraştığını, bunun için tahrik ettiğini ifade ederek, AB'nin ciddiye alınması için bir bütünlük içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Trump’ın sözlerine tepki veren bir başka isim de AB Konseyi Başkanı Donald Tusk oldu. Twitter hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yapan Tusk, "Amerika ile AB en yakın arkadaşlar. Bizim rakip olduğumuzu söyleyenler yalan haber yayıyordur” dedi.
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