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ABD’nin içi karıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Virginia Eyaleti’ne bağlı Charlottesville kentinde, beyazların üstünlüğünü savunanların gösterileri sonrası ortaya çıkan, şiddet olaylarının ardından yaptığı açıklama nedeniyle eleştirildi

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ABD’nin içi karıştı

Olaylar Cuma akşamı, ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı dönemindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı general Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması planına karşı bir gösteri düzenlemesiyle başladı. Bu ilk gösteri, Virginia Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirildi ve göstericiler ellerinde meşaleler taşıdı. Aynı akşam bir karşı gösteri organize edildi. İki grup arasında gerilim yaşandı. Bu gösterilerde gruplar arasında çatışmalar yaşandı, polis olaylara biber gazıyla müdahale etti.  Bazı kişiler ırkçıların yürüyüşüne silahlı olarak katıldı.  Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olaylar sonrası eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Virginia Valisi Terry McAuliffe, ırkçıların Charlottesville'e sadece kaos getirdiğini söyledi. McAuliffe, olayların 'ırka dayalı bağnazlık ve nefretle ilgili olduğunu' belirtti. Vali, 'bunların ABD'nin temel değerlerine ihanet anlamına geldiğini ve müsamaha gösterilmemesi gerektiğini' söyledi.  Charlottesville Emniyet Müdürlüğü, olaylarda, araçla saldırıda yaralanan 19 kişi dışında 15 kişinin daha yaralandığını açıkladı. Bu arada çatışmaları izleyen, Virgina Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir polis helikopteri Cumartesi akşam saatlerinde, kentteki bir ormanlık araziye düştü. Olayda iki polis yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan olaylara tepki göstererek 'pek çok tarafın sergilediği nefret, bağnazlık ve şiddeti kınadığını' belirtti. Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili senatörlerse, Trump'ın açıklamasında beyazların üstünlüğünü savunan ırkçılardan bahsetmemesine tepki gösterdi.  DIŞ HABERLER

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İyi olmuş 3 hafta önce

İyi oldu inşallah hepsi geberir Türkiyeyi de onlar karıştırıyorlar çünki

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