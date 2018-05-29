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ABD’nin kırmızı çizgileri silindi

ABD’nin, Suriye ordusunu ülkenin güneybatısında operasyon yapması ihtimaline dair uyarmasına ilişkin konuşan Suriyeli askeri uzman emekli Tuğgeneral Ali Maksud, Suriye ordusunun ‘kırmızı çizgileri’ çoktan sildiğini söyledi

29 Mayıs 2018 Salı 16:59
ABD’nin kırmızı çizgileri silindi

Suriyeli askeri uzman emekli Tuğgeneral Ali Maksud, "Suriye ordusu ülkenin güneyini temizlemek için gerekli askeri hazırlıkları yaptı, militanların ellerinde silah bırakıp teslim olmak için son bir şans var. ABD'nin tehditleri Suriye ordusunu durdurmaya yönelik" dedi. Maksud "ABD'nin açıklamaları, Suriye ordusu için yeni bir kırmızı çizgi çizme girişimi. Zira İsrail, Suriye ordusunun, işgal ettikleri topraklara yakınlaşmasından endişe duyuyor, İsrail'in çatışmalara çekilme tehlikesi var.

Ancak ordumuz planlarından geri adım atmayacak. Palmira'da ve Suriye çölünde bu kırmızı çizgiler çoktan silindi" ifadelerini kullandı. "Doğu Guta'nın kurtarılmasından sonra Suriye ordusunun başka operasyonlar gerçekleştirmek için gücü ve imkânı oluştu. Doğal olarak da teröristlerin kontrolündeki başka bölgelerde de operasyon gerçekleştirme kararı alındı" diyen Maksud, Dera'daki askeri operasyonun militanların çatışmasız bölgeden ayrılması için ertelendiğini, böyle bir senaryonun bölgede çatışmaları engellediğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Suriye ordusunun ülkenin güneybatısında bulunan gerilimi azaltma bölgesinde olası operasyonla ilgili haberlerden endişe duyduklarını belirtmişti. ABD'nin 'ihlallere yanıt olarak gereken kararlı tedbirler alacağını' dile getiren Nauert, "Suriye rejimini, çatışmanın büyümesine yol açabilecek ve ateşkesi tehdit altına koyacak her türlü eylemlere karşı uyarıyoruz" diye konuşmuştu.
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