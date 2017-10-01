‘ABD’yi alev denizine çeviririz’

Kuzey Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi'nden adı belirtilmeyen bir sözcü, ABD’nin gerilimi tırmandırmaya ve düşmanca eylemlerine son vermemesi halinde ülkeyi 'alev denizine' dönüştürmeye hazır olduklarını belirtti.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "ABD Başkanı Donald Trump'ın düşüncesiz davranışları yalnızca ordu ve halkımızın misilleme isteğini güçlendirmeye yarayacak, kıyamet gününe zemin hazırlayacak. Trump bunu aklından çıkarmamalı. Bir kez daha Amerika'nın bunak psikopatını kapıldığı bu histeriye karşı uyarıyoruz. Yaptırımları, ABD'yi alev denizine çevirecek nükleer bir felakete davetiye çıkaran bir intihar eyleminden ibaret."

İtalya, Kuzey Kore Büyükelçisi’ni gönderiyor

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano, Kuzey Kore’nin Roma Büyükelçisinin akreditasyonunu durdurma kararı aldıklarını, büyükelçinin İtalya’dan ayrılması gerektiğini açıkladı. Alfano, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Büyükelçisinin akreditasyon prosedürünü durdurmaya yönelik sert bir karar aldık. Büyükelçi, İtalya’dan ayrılmak zorunda" ifadesini kullandı.



Kuzey Kore’nin son haftalarda daha önceki nükleer denemelerinden çok daha büyük bir test yaptığını, balistik füze fırlatmaya devam ettiğini dile getiren Alfano, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesine başkanlık eden İtalya’nın, uluslararası topluma Pyonyang yönetimine baskıyı attırma çağrısında bulunduğunu söyledi. Daha önce Kuveyt, Peru, Meksika ve İspanya Kuzey Kore büyükelçilerini istenmeyen kişi ilan etmişti.

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