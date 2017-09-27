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Abluka Katar'ı daha güçlü kıldı

Katar Savunma Bakanı Atiyye, "Dört ülke tarafından uygulanan abluka bizi meydan okumalara karşı eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi." dedi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:09
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Abluka Katar'ı daha güçlü kıldı

Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye, "Dört ülke tarafından uygulanan abluka bizi meydan okumalara karşı eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi." dedi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar'daki Carnegie Mellon Üniversitesinde "Siber Saldırılar: Ekonomik ve Sosyal Etkileri" başlıklı konferansta konuşan Atiyye, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize işaret ederek, ülkesinin bu krize tüm cesaretiyle direndiğini ve bunu aşmaya gücünün yettiğini isapatladığını söyledi.  

Katar'a tavır alan ülkelerin, geçen mayıs ayında QNA'ya siber bir saldırı düzenleyerek uluslararası topluma karşı uyguladıkları ablukaya meşruiyet kazandırmaya çalıştığına dikkati çeken Atiyye, "Dört ülke tarafından uygulanan bu abluka bizi meydan okumalara karşı eskisinden çok daha güçlü bir hale getirdi." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
KatarSavunma Bakanı AtiyyeQNA
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