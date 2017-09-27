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AB'yi Macron bile kurtaramaz

Dünya AB'nin dağılacağını konuşurken, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa vizyonunun bir parçası olarak ortak AB savunma gücü kurmayı hedeflediğini açıkladı

27 Eylül 2017 Çarşamba 17:06
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AB'yi Macron bile kurtaramaz

Bir dizi reform düşüncesini açıklayan Macron, güvenlik ve terörle mücadele alanlarında daha fazla işbirliği hedeflediğini söyledi. Mayın ayında göreve başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Euro bölgesini güçlendirmeyi AB entegrasyonunu derinleştirmeyi vadediyordu. Fakat aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Pazar günü yapılan seçimde Almanya parlamentosuna üçüncü büyük parti olarak girmesi, Macron'un planlarını zorlaştırma potansiyeli taşıyor.

Paris'teki Sorbonne Üniversitesi'nde 100 dakikalık bir konuşma yapan Macron, 2020'de faaliyete başlamasını umduğu ortak savunma gücünün NATO'nun yerini almak yerine NATO'yu destekleyen bir yapıda olması ve AB'nin ortak askeri gücü olarak hareket etmesi gerektiğini açıkladı. Macron, ortak birer savunma bütçesi ve politikası geliştirmek gerektiğini, ayrıca Avrupa askeri eğitim akademisi kurmak istediğini söyledi.

Daha önce Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yanı sıra bazı AB ülkeleri de Rusya ve diğer tehditlere karşı ortak bir askeri gücün oluşturulması gerektiğini söylemiş, fakat AB üyesi olan İngiltere böyle bir adımın NATO'ya zarar vereceğini öne sürerek karşı çıkmıştı. AB Konseyi'nin kontrolünde bin 500 kişilik Avrupa Birliği Savaş Grubu adlı askeri bir birlik bulunuyor. DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 27.09.2017 17:54
Anahtar Kelimeler:
ABFransa Cumhurbaşkanı MacronReformAfdNATO
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