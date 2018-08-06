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Aç ve susuz 11 çocuk kurtarıldı

ABD'nin New Mexico eyaletinde çölün ortasında bir evde çok kötü koşullarda tutulan 11 çocuk kurtarıldı

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:44
Aç ve susuz 11 çocuk kurtarıldı

ABD basınında yer alan haberlere göre, polis yetkilisi Jerry Hogrefe, New Mexico eyaletinin Amalia bölgesinden aldıkları bir mesaj üzerine operasyon düzenlediklerini belirtti. Hogrefe, Amalia'da çölün ortasında bir evde yaşları 1 ila 15 olan 11 çocuğu aç, susuz ve korkmuş halde bulduklarını ifade etti.

Çocukların ayakkabılarının olmadığını, üstlerinde doğru düzgün kıyafetler bulunmadığını söyleyen Hogrefe, çocukların kaldığı yerde su ya da elektrik bulunmadığını ifade etti. Çocukların sosyal hizmetler tarafından koruma altına alındığını belirten Hogrefe, evde bulunan 5 yetişkinden silahlı iki adamın gözaltına alındığını kaydetti.
AA

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