AfD'nin adayına destek yok

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP), Yeşiller ve Sol Parti, sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) adayı Albrecht Glaser'in Federal Meclis Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karşı çıktı. Bu partilerin temsilcileri Frankfurter Allgemeine Zeitung'a yaptıkları açıklamada, Glaser'in Müslümanların din özgürlüğünü tartışmaya açan sözlerini hatırlattı. Glaser farklı demeçlerinde, "İslam'ın bir din değil, siyasi bir ideoloji" olduğunu söylemişti. Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Amiri Carsten Schneider, Federal Meclis Başkan Yardımcılığına aday olanların Anayasayı savunması gerektiğini söyledi. Hür Demokrat Parti de Glaser'in adaylığına sıcak bakmadığını açıkladı. Hür Demokrat Parti Federal Meclis Grubu idari amiri Marco Buschmann, "Sayın Glaser‘in kendisine uygun olmadığını düşündüğüm bir dizi göreve aday olmasıyla biliniyor" dedi. Sol Parti de benzer bir açıklama yaptı. Sol Parti Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch Frankfurter Allgemeine'ye açıklamasında, "Sayın Glaser'in seçilmeyeceğini düşünüyorum" dedi. Almanya için Alternatif Meclis Grup Başkanı Alexander Gauland Glaser'e yönelik suçlamaları „abes" diye nitelendirdi. Gauland , "Elbette Glaser'in aday olarak arkasındayız" dedi.