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AfD'nin eski lideri kendi grubunu kuracak

Almanya seçimlerinde büyük bir yükseliş gösterip 3. parti olarak meclise girmeyi başaran aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) eski eş genel başkanı Frauke Petry, mecliste kendi grubunu kuracağını açıkladı.

01 Ekim 2017 Pazar 17:28
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AfD'nin eski lideri kendi grubunu kuracak

Almanya seçimlerinde büyük bir yükseliş gösterip 3. parti olarak meclise girmeyi başaran aşırı sağcı AfD (Almanya için Alternatif) eski eş genel başkanı Frauke Petry, mecliste kendi grubunu kuracağını açıkladı.

Welt am Sonntag'da yayımlanan söyleşide AfD içerisinde huzursuzluk yaşayan diğer vekillerle hem Saksonya eyalet meclisinde, hem de federal mecliste (Bundestag) ayrı bir grup kurmak istediğini belirten Petry, parti içerisinde bir hizip yaratark AfD'yi parçalamak niyetinde olmadığını ekledi.

Petry Almanya seçimlerinin hemen ardından AfD'den istifa ettiğini açıklamıştı. Partinin seçim başarısının ertesi gününde gelen bu istifa kimi çevrelerde şaşkınlık yaratmıştı. Petry'nin ardından partide başka istifalar da yaşanmış, AfD'de, Petry etrafından toplanan daha genç kadrolarla yaşlı ve daha radikal sağcı kadrolar arasında bir ayrışma yaşandığı yorumları yapılmıştı.
HABER MERKEZİ

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