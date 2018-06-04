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Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın baştenki Kabil'de düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az sekiz kişi hayatını kaybetti

04 Haziran 2018 Pazartesi 17:22
Afganistan'da intihar saldırısı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında bugün barış çağrısı yapmak ve terörü kınamak için bir araya gelen Müslüman din adamlarına, toplantı çadırından çıkarken düzenlenen bombalı intihar saldırısında en az sekiz kişinin öldüğü bildirildi. Güvenlik yetkilileri, ölenlerin kimliği hakkında henüz ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını ancak ölü sayısının artabileceğini söyledi. Son aylarda Kabil ve çevresinde düzinelerce insanın hayatına mal olan bombalı saldırılar, Ramazan ayında da azalmadan devam ediyor.
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