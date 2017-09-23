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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde terör örgütleri DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktığı bildirildi

23 Eylül 2017 Cumartesi 16:20
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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti. Çatışmada 4 DEAŞ mensubuyla 11 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 DEAŞ üyesiyle 3 Taliban militanının da yaralandığını söyledi. Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti. Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
CüzcanVilayetTerör örgütleri
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