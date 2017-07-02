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Afrika açlığın pençesinde

Afrika’da açlığın sadece Fas, Tunus ve Cezayir'de düşük düzeyde olduğu bildirildi

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Afrika açlığın pençesinde

Afrika Birliği ve Afrika'nın Kalkınması İçin Yeni Ortaklık (NEPAD) örgütü tarafından hazırlanan ve Afrika’da 2015 ve 2016'da yapılan çalışmalardan elde edilen verileri içeren açlıkla ilgili rapor, Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Afrika'daki beş ülkede açlık seviyesinin alarm verici seviyede olduğuna işaret edilen raporda, 28 Afrika ülkesinin ciddi düzeyde açlık çektiği, Etiyopya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya’daki 5 yaşından küçük çocukların yüzde 50’sinden fazlasının normalden kısa ya da zayıf olduğu belirtildi. Kıtada yalnızca Fas, Tunus ve Cezayir'in açlık düzeyinin düşük olduğu ifade edildi. NEPAD Başkanı İbrahim Mayaki, çocuklardaki gelişimin geriliği probleminin acil şekilde çözülmesi gerektiğine dikkati çekerek “Beslenme, ulusal öncelik haline getirilmeli” diye konuştu. Mayaki ayrıca tarım ve sağlık sektörlerinin bu sorunların çözümü için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

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