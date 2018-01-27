Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor

Afrika'daki 26 ülke ile Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait okulların devri için mutabakat zaptı imzalayan Türkiye Maarif Vakfı, 16 ülkedeki okulların devir işlemlerini tamamladı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 14:28
Afrika'daki okullar FETÖ'den temizleniyor

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yavuz, saha çalışmalarına bir yıl önce başladıklarını, bu kapsamda Afrika'nın tamamında hızla müzakereler yürüttüklerini dile getirdi.

Yavuz, "Şu ana kadar 26 ülke ile mutabakat zaptımızı imzaladık, 16 ülkede okulları devraldık. An itibariyle 8 bin 900 öğrencimizle eğitime devam ediyoruz" dedi.

Mali'deki çalışmalarının Vakfın dünyadaki en büyük atılımı olduğunu ifade eden Yavuz, FETÖ'nün bu ülkede 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti'nin imkanlarını sömürerek ve itibarını kullanarak ülke karşıtlığı yaptığını, 15 Temmuz'da da alçaklık ve hainlikle darbe girişiminde bulunduğunu söyledi.

Yavuz, FETÖ'nün Afrika'daki en büyük okullarının Mali'de bulunduğuna işaret ederek, bu ülkedeki devralma görüşmelerinin çok çetin geçtiğini, ama 2 ay önce okulları devraldıklarını bildirdi.

Mali'de 2 bin 500 öğrenciye hizmet veren 20 bina ile 18 okulu devraldıklarını dile getiren Yavuz, "Terör örgütünün her yerdeki okullarını almaya devam edeceğiz" dedi.

Yavuz, Nijer ve Somali'de devraldıkları okullarda ilk mezunlarını verdiklerini de sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrikaFetöFetö Okulları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'dan Türkiye'ye destek
İran'dan Türkiye'ye destek
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Göçmenler sınır dışı ediliyor
Göçmenler sınır dışı ediliyor
NATO Rusya'yı vurursa...
NATO Rusya'yı vurursa...
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Paris sular altında
Paris sular altında
Trump da yatırımcı peşinde
Trump da yatırımcı peşinde
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı
Mısır'da cumhurbaşkanı adayına saldırı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim