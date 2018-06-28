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Afrika'nın en büyük pazarı yandı

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Afrika'nın en büyük açık hava pazarı olarak nitelendirilen Merkato Pazarı'nda çıkan yangında 50 iş yeri hasar gördü

28 Haziran 2018 Perşembe 17:36
Afrika'nın en büyük pazarı yandı

Addis Ababa Yangın ve Acil Durum Önleme ve Kontrol İdaresi İletişim Direktörü Solomon Mekonnen, pazarda gece saatlerinde çıkan yangının yaklaşık 50 dükkanı hasara uğrattığını söyledi.Yangında can kaybı yaşanmadığını ve yaralı olmadığını dile getiren Mekonnen, yangının ancak saatler sonra kontrol altına alınabildiğini belirtti. Öte yandan, pazardaki Büyük Enver Camisi hasar görmezken yakınındaki medresenin çatısının yandığı görüldü.

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