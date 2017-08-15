Afrika’dan dünyaya yardım çağrısı

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da meydana gelen, 300'den fazla kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin muhtaç hale gelmesine neden olan toprak kayması felaketini derin bir sarsıntıyla öğrendiğini belirtti.

Tüm Afrika Birliği ailesinin bu zor zamanda Sierra Leone halkı ve hükümetinin yanında olduğunu kaydeden Muhammed, "Düşüncelerim ve dualarım sevdiklerini kaybeden ailelerle." ifadesini kullandı.