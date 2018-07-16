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Afrin'de yoğun mesai

TSK ve ÖSO, Suriye'nin Afrin ilçesinde mayın ve patlayıcı arama tarama çalışmalarını sürdürüyor

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:40
Afrin'de yoğun mesai

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 18 Mart'ta terörden temizlediği Suriye'nin Afrin ilçe merkezi ve çevresinde güvenlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Uzman ekipler, Afrin'de tarım arazilerinde ve yol kenarlarına terör örgütünce önceden tuzaklanmış patlayıcıları dedektörlerle belirleyerek imha ediyor.

TSK ve ÖSO 'nun mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha ekipleri, Afrin ilçe merkezinin yanı sıra, ilçenin kuzeybatısındaki Racu beldesini çevreleyen dağlarda da saklandıkları düşünülen terör örgütü YPG/PKK üyelerine yönelik geniş çaplı arama tarama çalışmaları gerçekleştiriyor. İlçe merkezi yakınlarında mayın arama çalışmalarına katılan ÖSO komutanlarından Ebu Sari, "PKK'nın arazilere, şehir girişlerine tuzakladığı patlayıcıları imha ediyoruz.

Çok sayıda bomba imha ekibimiz var. Ekiplerimiz sivillerin hayatını riske atan bu mayınları temizlemek için büyük çaba gösteriyor." dedi. "Afrin yerel meclisi ve askeri grupların isteği üzerine burada çalışmalarda bulunuyoruz. Bulunduğumuz yer ÖSO'nun geçiş güzergahıydı.

Burada 4 günde 42 patlayıcı tespit ettik." diyen Ebu Sari, bölgedeki faaliyetlerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Çiftçilerin güvenli bir şekilde hasatlarını yapmaları için arazilerinde mayın ve patlayıcı taramalarını yapıyoruz." ifadesini kullandı.
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