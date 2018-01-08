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Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadın, Buşehr’de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:32
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Ahmedinejad tutuklandı iddiası

İddia, “El-Kuds El Arabi” gazatesinin Tahran’daki güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde dile getirildi. Habere göre İran otoriteleri, Ahmedinejad’ı dini lider Ali Hamaney’in de onayıyla ev hapsine almak istiyor.

Aralık ayı sonlarında Buşehr kentine bir ziyaret gerçekleştiren Ahmedinejad, İran’ın yanlış yönetimin ceremesini çektiğini, mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümetinin ülkeye sahip olduklarını sandığını, halkın cahil olduğuna inandıklarını söylemişti. 

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadın, Buşehr’de yaptığı konuşmadaki ifadeleriyle kargaşa çıkarmak ve daha fazla gösteri yapılmasına neden olmak suçlamalarıyla tutuklandığı iddia edildi. Ancak Ahmedinejad’ın avukatı, müvekkilinin tutuklandığı iddialarının doğru olmadığını söyledi. 

Ahmedinejad’ın avukatı Adil Haydari, İran’ın yarı resmi İLNA Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, müvekkilinin tutuklandığına dair çıkan haberlerin gerçek olmadığını ifade etti. 

DIŞ HABERLER 

Son Güncelleme: 09.01.2018 16:38
Anahtar Kelimeler:
Ahmedinejadİran
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