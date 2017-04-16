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Ahmiçi katliamı kurbanları anıldı

Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, ülkenin orta kesimlerindeki Vitez şehri yakınlarındaki Ahmiçi Köyü'nde, Hırvat Savunma Konseyi (HVO) birliklerince katledilen 116 Boşnak, katliamın 24. yılında törenle anıldı.

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Ahmiçi katliamı kurbanları anıldı

Bosna Hersek Federasyonu temsilcileri ve kurban yakınlarının katılımıyla Ahmiçi Köyü mezarlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Daha sonra şehit mezarları ziyaret edilerek, katliamda hayatını kaybedenlerin anısına çiçek bırakıldı. Anma törenine katılan Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Melika Mahmutbegovic, yaşananların unutulmaması gerektiğini söyleyerek, "Ruhlarına Fatiha okuduğumuz şehitlerimizi unutmadığımızı göstermek için buradayız. 16 Nisan'ı her zaman hatırlamalı ve anmalıyız." dedi. Hırvat Savunma Konseyi özel birlikleri 16 Nisan 1993'te, sabah ezanında Ahmiçi Köyü'nü basıp 32'si kadın, 11'i çocuk olmak üzere 116 Boşnak'ı katletmişti. Ahmiçi katliamı kurbanları arasında üç aylık bir bebeğin de bulunduğu kaydedilmişti. AA

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