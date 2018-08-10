Alman ilaç firması ABD'ye dava açtı

Fresenius Kabi şirketi ürettikleri kimyasal madde ile Carey Dean Moore adındaki mahkumun idam edilmesine karşı çıkıyor. Şirket itibarının zedelenmemesi adına kendi ürünlerinin idam cezasında kullanılmasına tepki gösteriyor. 1979'da iki taksi şoförünün cinayetiyle suçlanan Moore, ABD’nin Nebraska eyaletinde yürürlükte olan idam cezasına çarptırılmıştı.

Mahkumun idam edilmesi durumunda 21 yıl sonra Nebraska’da zehirli iğne yoluyla idam edilen ilk kişi olacak. Nebraska eyaleti idam için kullanılan enjeksiyonunda, Diazepam adındaki sakinleştirici, güçlü narkotik ağrı kesicisi olan fentanil sitrat, kas gevşetici cisatracurium ve kalbi durduran potasyum klorürür’den oluşan 4 ayrı maddeyi kullanmayı hedefliyor.

Alman şirket son iki maddenin kendi üretimi olduğunu savunuyor. Bu bağlamda Fresenius Kabi, idam kararının askıya alınmasını veya iptal edilmesi için federal mahkemeye müracaatta bulundu. Şirket, dağıtım sözleşmelerinde ilaçlarının idam gibi eylemlerde kullanılmayacağının açıkca belirtildiğini ve dolayısıyla ürünlerinin ancak yasa dışı yollarla temin edildiğini vurguluyor.

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