Alman meclisinde PKK yanlısı önerge

Yeşiller Partisi'nin Hannover'de yapılan iki günlük kongresinde delegeler tarafından sunulan ilgili önerge kabul edildi.

Önergede, TSK'ya atfen "Kuzey Suriye'ye girilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangına körükle gidiyor" ifadesi kullanıldı.

Alman marka Leopard 2 tanklarının Afrin harekâtında kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Alman basınına da yansıması, Almanya'da tartışma yaratmıştı. Alman hükümetinden geçen hafta başında yapılan açıklamada, "Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok" denilmişti. Alman Federal Hükümeti, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatına sınırlamalar getirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Perşembe günü Spiegel dergisine verdiği demeçte, yeni hükümet kurulana kadar Türkiye'ye daha önce satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını vurgulamıştı. Basına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin TSK'ya ait Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunduğu, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht da geçen hafta yaptığı açıklamada, Afrin harekâtına tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini ve Türkiye'ye silah sevkiyatının durdurulmasını talep etmişti.

HABER MERKEZİ