Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
120702
ALTIN
162.952
DOLAR
3.7493
STERLİN
5.3062
EURO
4.6608

Alman meclisinde PKK yanlısı önerge

Alman Yeşiller Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik askerî operasyonuna tepki olarak Türkiye'de konuşlandırılmış bütün Alman askerlerinin geri çekilmesini ve NATO ortağı Türkiye'ye Almanya'dan silah ve teçhizat ihracatının durdurulmasını talep etti.

28 Ocak 2018 Pazar 14:58
Alman meclisinde PKK yanlısı önerge

Yeşiller Partisi'nin Hannover'de yapılan iki günlük kongresinde delegeler tarafından sunulan ilgili önerge kabul edildi.

Önergede, TSK'ya atfen "Kuzey Suriye'ye girilmesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki yangına körükle gidiyor" ifadesi kullanıldı.

Alman marka Leopard 2 tanklarının Afrin harekâtında kullanıldığına ilişkin fotoğrafların Alman basınına da yansıması, Almanya'da tartışma yaratmıştı. Alman hükümetinden geçen hafta başında yapılan açıklamada, "Tankların operasyonda kullanıldığına dair bilgimiz yok" denilmişti. Alman Federal Hükümeti, Ankara ile Berlin arasındaki gerilim nedeniyle Türkiye'ye silah ihracatına sınırlamalar getirmişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Perşembe günü Spiegel dergisine verdiği demeçte, yeni hükümet kurulana kadar Türkiye'ye daha önce satılan tankların modernizasyonu gibi kritik konularda karar alınmayacağını vurgulamıştı. Basına yansıyan haberlerde, Türkiye'nin TSK'ya ait Alman yapımı tankların modernizasyonu için talepte bulunduğu, Alman hükümetinin de bu talebe yeşil ışık yaktığı belirtilmişti.

Alman Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht da geçen hafta yaptığı açıklamada, Afrin harekâtına tepki olarak NATO üssünde görevli Alman askerlerinin Konya'dan çekilmesini ve Türkiye'ye silah sevkiyatının durdurulmasını talep etmişti.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaYeşiller PartisiPKKAfrinNATO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki Bakan Soçi'yi görüştü
İki Bakan Soçi'yi görüştü
Sarraf ortaya çıktı
Sarraf ortaya çıktı
İran'dan Türkiye'ye destek
İran'dan Türkiye'ye destek
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
IŞİD'e ait zehir depoları bulundu
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Kabil kan gölü: 95 ölü, 158 yaralı
Göçmenler sınır dışı ediliyor
Göçmenler sınır dışı ediliyor
NATO Rusya'yı vurursa...
NATO Rusya'yı vurursa...
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Muhaliflerden Soçi'ye boykot
Paris sular altında
Paris sular altında

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim