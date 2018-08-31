Alman şehrinde sular durulmadı

Chemnitz polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, aşırı sağcı Pro Chemnitz oluşumunun kentteki stadın önünde düzenlediği gösteriye yaklaşık 900 kişi katıldı. Gösteride, Toplanma Yasası'nı ihlal etme ve anayasaya aykırı semboller taşıma suçlarından dolayı 8 kişi hakkında işlem yapıldığı ifade edilen açıklamada, 27 Ağustos Pazartesi günü aynı oluşumun düzenlediği eylemde suç işleyen iki kişinin belirlendiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Alman basınında yer alan haberlerde, protestocuların "Merkel'in gitmesi lazım", "Direniş" ve "Biz halkız" sloganları attığı bildirildi. Bu arada stadın içinde de Saksonya eyaletinin Belediye Başkanı Michael Kretschmer'in Chemnitz halkıyla biraraya geldiği bir etkinlik düzenlendiği kaydedildi. Gösteri ve etkinlikte güvenliği sağlamak için yaklaşık bin 200 polisin görev yaptığı, gösterinin ve etkinliğin olaysız sona erdiği bildirildi.

Öte yandan, Saksonya eyaletinin Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta bir Almanın öldürülmesiyle ilgili iki zanlı hakkında çıkarılan tutuklama emrini sızdırdığı gerekçesiyle bakanlıkta çalışan bir memurun geçici olarak görevden alındığı belirtildi. Bakanlıktaki memur tarafından sızdırılan tutuklama kararı, aşırı sağcı grupların internet sayfasında yer almıştı.

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