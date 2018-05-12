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Almanya, ABD'ye diklenecek

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilerek hayal kırıklığına yl açtığını ifade ederek, Washington'a karşı daha sert politika izleyeceklerini vurguladı

12 Mayıs 2018 Cumartesi 16:46
Almanya, ABD'ye diklenecek

Dışişleri Bakanı Maas, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, ABD'nin tek taraflı kararının Berlin ve Washington arasındaki ilişkileri 'zehirlediğini' söyledi. ABD'nin müttefiklerinin argümanlarını ciddiye almak için çok istekli davranmadığına dikkat çeken Maas, "ABD'de yaşanan dönüşüm, Atlantik ötesi ilişkileri halihazırda etkilemiş durumda.

Berlin, Salı akşamı yaşanan hayal kırıklığından önce Washington'da devam eden değişimin farkındaydı" dedi. Maas, Almanya'nın ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ABD'ye karşı daha sert bir tutum sergileyeceğini vurguladı.

Maas, "Konuşmaya, müzakere etmeye ve gerektiğinde çıkarlarımız için mücadele etmeye hazırız. Bu sadece Beyaz Saray için değil, tüm düzeyler için geçerli" diye ekledi. Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump'ın uluslararası düzene duyulan güveni zedelediğini belirtmişti.
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