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Almanya artık sessiz kalmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Berlin’in ABD ile ihtilaflar konusunda artık sessiz kalamayacağını belirtti

09 Haziran 2018 Cumartesi 16:09
Almanya artık sessiz kalmayacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Suddeutsche Zeitung gazetesine verdiği röportajda, ABD ile ilişkileri ve anlaşmaları dile getirdi. Maas, "Aramızdaki mevcut anlaşmalara güvenmeye alışmıştık. Bu durum şimdi kökten değişti" diye konuştu. ‘Avrupa sınırlarının dışında ABD'nin kendileri için en yakın ortak olarak kalmaya devam ettiğini' belirten Maas, ancak ‘iki ülke arasında artık sessiz kalınamayacak ihtilafların bulunduğunu' ifade etti.

Washington'un iklim anlaşmasından, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesini ve gümrük vergilerini uygulamaya koymasını Avrupa'ya zarar veren tek taraflı kararlar olarak niteleyen Maas, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘bunu bilinçli olarak yaptığını' vurguladı.

Trump'ı, ABD'yi tüm diğer ülkelerden daha üst konuma getiren rotası için eleştiren Alman diplomat, "Bu yapılanlardan hiçbiri dünyayı daha iyi, daha güvenli ve daha sakin bir yer haline getirmez" ifadelerini kullandı. Maas, Washington'la daha karmaşık hale gelen ilişkiler ortamında Avrupa ülkelerini daha sıkı işbirliği yapmaya çağırdı ve Avrupa Güvenlik Konseyi kurma fikrini takdirle karşıladığını ifade etti.
DIŞ HABERLER

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