Almanya Bağdat Ordusu'nu da eğitecek

Alman Savunma Bakanı, bu kararı Irak’ın başkenti Bağdat'a yaptığı resmi ziyaret sırasında açıkladı. Von der Leyen Alman ordusunun Irak güvenlik güçlerine başka alanların yanı sıra sıhhıye ve lojistik alanında danışmanlık ve eğitim desteği vereceğini söyledi.

Konuyla ilgili talebin Irak hükümetinden geldiğini belirten Von der Leyen Alman askerlerinin hem Erbil'de hem de Bağdat'ta yardımda bulunmasını Iraklı yetkililerin kendilerinden rica ettiğini belirtti.

Von der Leyen "Açıklığa kavuşturulması gereken tüm detayları görüşecek ortak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bu, biraz zaman alacak” diye konuştu.

IŞİD ile mücadele konusunda da görüş belirten Alman Savunma Bakanı "Herkes biliyor ki IŞİD yenildi ancak tamamen pes etmiş değil” diye konuştu.

IŞİD'in geri çekilebileceği bölgeler olduğunu ve güç toplamaya çalıştığını belirten Ursula von der Leyen "Bu yüzden çok uyanık olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Alman ordusundan 150 asker, 2014 yılından beri Erbil'de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı peşmergelere askeri temel beceriler konusunda eğitim veriyor.

Alman ordusu ayrıca Suriye ve Irak'ta IŞİD hedeflerine yönelik hava saldırılarına Ürdün'den havalanan Tornado keşif uçakları ile destek sunuyor. Her iki misyon için de verilen tezkerenin süresi birkaç hafta içinde sona eriyor ancak misyonların süresinin uzatılıp uzatılmayacağı henüz bilinmiyor.

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