Almanya'da 14 Türk mecliste

Almanya’da yapılan genel seçimi, Başbakan Angela Merkel’in lideri olduğu Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ve Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi önde tamamladı.

Federal Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri toplam yüzde 33 oy alarak sandıktan birinci çıktı. Ancak bu, 1949’dan sonra yapılan seçimlerde CDU/CSU’nun aldığı en kötü sonuç oldu. CDU/CSU 2013’teki seçimlere göre de yüzde 8.5 oy kaybetti.

Hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) de bir önceki seçimlere göre yüzde 5.2 gerileyerek yüzde 20.5’te kaldı. SPD bu seçimlerde tarihin en düşük oy oranını aldı. Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 12.6 oy alarak ilk kez Federal Meclise girdi. AfD, 2013’te yüzde 4.7 oy alarak yüzde 5’lik seçim barajına takılmıştı. Geçen seçimlerde yüzde 4.8 ile baraja takılan Hür Demokrat Pati (FDP) de bu seçimlerde yüzde 10.7 ile dördüncü parti oldu. Yüzde 9.2 ile beşinci parti olan Sol Parti ile yüzde 8.9 oy alan Yeşiller yeniden meclise girmeye hak kazandı.

Türk kökenli adaylar başarılı

Genel seçimde, 14 Türkiye kökenli aday milletvekili olarak Federal Meclise (Bundestag) girmeye hak kazandı. Geçici ilk resmi sonuçlara göre, Aydan Özoğuz, Metin Hakverdi, Mahmut Özdemir, Cansel Kızıltepe, Gülistan Yüksel ve Elvan Korkmaz, Sosyal Demokrat Partiden (SPD) milletvekili seçildi. Yeşiller Partisinden Cem Özdemir, Danyal Beyaz, Ekin Deligöz, Canan Bayram, Filiz Polat meclise girmeye hak kazanırken, Sol Partiden Evrim Sommer, Sevim Dağdelen ve Gökay Akbulut da seçilen diğer Türk milletvekilleri oldu. Böylece geçen seçimde 11 olan Türk kökenli milletvekili sayısı bu seçim sonrası 14'e yükseldi. Seçimde 92 Türk kökenli aday olmuştu.

HABER MERKEZİ