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Almanya'da 52 bin kişi evsiz

Almanya'da yoksulluk nedeniyle gıda yardımı alan emeklilerin sayısı, son 10 yılda 2 katına çıktı.

22 Aralık 2017 Cuma 17:08
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Almanya'da 52 bin kişi evsiz

Almanya Aşevleri Birliği (Tafel Deutschland) Başkanı Jochen Brühl, Alman medyasına yaptığı açıklamada ülkede gıda yardımı alan emeklilerin sayısının 2007'ye oranla iki katına çıkarak 350 bine ulaştığını belirtti.

Düzenli olarak yardım yaptıkları 1.5 milyon kişiden dörtte birinin emekli olduğuna dikkati çeken Brühl, emeklilerin yaşadığı yoksulluğun nedenleri arasında yüksek kiralar ve düşük maaş olduğunu vurguladı. Brühl ayrıca yoksul emekli sayısının gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

Öte yandan Evsizlere Yardım Kuruluşundan (BAGW) yapılan açıklamada, Almanya’da evsizlerin sayısının sürekli arttığı ve geçen yıl sokakta yaşayanların sayısının 52 bin olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 22.12.2017 18:24
Anahtar Kelimeler:
YoksullukAlmanya
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