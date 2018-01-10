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Almanya'da hükümet kurulamıyor

Almanya'da geçen yıl 24 Eylül'de düzenlenen genel seçimin üzerinden 108 gün geçmesine rağmen hala hükümet kurulamadı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:00
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Almanya'da hükümet kurulamıyor

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez hükümet kurma süresinin bu kadar uzadığı bir dönemde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) dördüncü kez ön görüşme yapmak üzere bugün bir araya geliyor.

Almanya'daki parlamenter sistemde tek başına iktidara gelmek hemen hemen imkansız olduğu için ülke, koalisyon hükümetlerine adeta mahkum.

SPD ve CDU/CSU arasındaki ön görüşmelerin yarın sona ermesinin ardından partiler önce kendi yönetimlerinde koalisyon görüşmelerine geçilip geçilmeyeceğine karar verecek. Koalisyon müzakerelerinde taraflar başta enerji, iklim, sağlık sigortası, emeklilik, sığınmacılar, vergi ve Avrupa politikası olmak üzere 15 konuyu ele alıyor.

Buradan çıkacak sonuç önce partilerin yetkili kurullarından geçecek. SPD, 21 Ocak'ta olağanüstü kurultay düzenleyerek ön görüşmelerden çıkan sonucu tartışacak.

Partilerin yetkili organlarından çıkacak sonuçla iki taraf arasında doğrudan koalisyon görüşmelerinin başlatılıp başlatılmayacağına karar verilecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMerkelAB
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