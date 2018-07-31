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Almanya'da ırkçılar fişleme yapmış

Almanya'da 2011'den sonra aşırı sağcı oluşumlara yönelik  polis aramalarında 25 binden fazla kişinin bilgilerinin yer aldığı "düşman" listelerinin ele geçirildiği bildirildi

31 Temmuz 2018 Salı 17:56
Almanya'da ırkçılar fişleme yapmış

Sol Partinin verdiği soru önergesine Alman hükümetinin verdiği cevapta, aşırı sağcı oluşumların 25 binden fazla kişinin isimlerinin yer aldığı "düşman" listeleri hazırladığı aktarıldı. Listelerde kişilerin isim, adres ve telefon numaraların yer aldığı belirtilen cevapta, listelerin 2011'den sonra aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü, "Nordkreuz" oluşumu ile 3 aşırı sağcı gruba yönelik yapılan aramalarda ele geçirildiği kaydedildi.

Cevapta, Alman güvenlik makamlarının bu listelerde isimleri yer alan kişilerden sadece 3'ünü bilgilendirdiği aktarıldı. Sol Parti Milletvekili Martina Renner, aşırı sağcı terör tehlikesinin güvenlik makamları tarafından görmezden gelindiğini belirterek, Federal Kriminal Dairesinin sadece 3 kişiyi bilgilendirmesini de eleştirdi.
AA

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