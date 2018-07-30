Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96067
ALTIN
192.330
DOLAR
4.8838
STERLİN
6.4182
EURO
5.7186

Almanya'da ırkçılık esareti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkede ırkçılığın yeniden öne çıktığı izlenimi oluşması durumunda bunun Almanya’nın imajına zarar vereceğini söyledi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 12:27
Almanya'da ırkçılık esareti

Maas, Türk asıllı futbolcu Mesut Özil’in Alman Milli Takımı’ndan ırkçı ve ayrımcı saldırılar nedeniyle ayrılmasından sonra ülkede ırkçılık konusunda yaşanan tartışmalara ilişkin Bild gazetesine değerlendirmede bulundu.

Göçmen kökenlilerin tehdit altında oldukları hissine kapılmalarına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayan Maas, hep birlikte kararlılıkla çoğulculuğa ve hoşgörülülüğe sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı, "Irkçılığın yeniden öne çıktığı izlenimi oluştuğunda bu Almanya’nın imajına zarar verir" dedi.

Ülkesindeki mevcut tartışmaların, göçmenlerin nasıl bir düşmanlığa maruz kaldığının bir göstergesi olduğunu kaydeden Maas, Almanya'da yabancı ve Yahudi düşmanı saldırıların da yüksek düzeyde olduğunu ifade ederek, "Bu ülkemiz için utanç verici" değerlendirmesinde bulundu.

Maas’ın geçen hafta Mesut Özil hakkında "İngiltere'de yaşayan ve çalışan bir mültimilyonerin Almanya’ya entegre olma yeteneği hakkında bilgi verebileceği inancında değilim" şeklindeki ifadeleri tepki almış, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Maas'ın bu açıklamasını ''basit ve katlanılamaz'' olarak değerlendirilmişti.

Türk asıllı Alman futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın yanı sıra İngiltere Premier Lig'de oynayan milli futbolcu Cenk Tosun, Mayıs ayında bir etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişti.

Bu fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik linç kampanyasına varan ırkçı saldırılar ile eleştiriler yapılmış ve bunun üzerine Mesut Özil, Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını duyurmuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMesut ÖzilHeiko Maas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
'Katar, ablukanın üstesinden geldi'
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Kamboçya'da bir tuhaf seçim
Almanya ırkçılığı tartışıyor
Almanya ırkçılığı tartışıyor
Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı
Çin'in yerli tasarım uçağı göreve başladı
California'daki yangın daha da büyüdü
California'daki yangın daha da büyüdü
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
4 milyon Müslüman vatandaşlığını kaybedebilir
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 16 Filistinliyi gözaltına aldı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Beyaz Miğferlerin yuvalarında cephane çıktı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Hacıların güvenliği için tüp gaz yasaklandı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim