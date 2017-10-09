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Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede yeni koalisyon hükümetinin oluşturulması için ön görüşmelere 18 Ekim'de başlama kararı aldı.

09 Ekim 2017 Pazartesi 18:25
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Almanya'da koalisyon görüşmeleri başlıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Bavyera eyaletindeki kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU), ülkede yeni koalisyon hükümetinin oluşturulması için ön görüşmelere 18 Ekim'de başlama kararı aldı.

Başbakan Merkel, Pazartesi günü Berlin'de CSU Genel Başkanı Horst Seehofer ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, 18 Ekim'de önce Hür Demokrat Parti (FDP), daha sonra da Yeşiller Partisi ile görüşeceklerini, 20 Ekim'de de tüm parti yetkilileri ile ortak bir toplantı yapacaklarını belirtti.

Merkel, ülkeye her yıl en fazla 200 bin sığınmacı kabul edilmesini isteyen CSU ile anlaşma da sağladıklarını ve sığınmacıları yasa dışı yollardan Avrupa'ya getiren insan kaçakçılarına karşı mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti. Almanya'nın gerekli önlemleri alarak, sığınmacı göçünü daha iyi bir şekilde kontrol ettiğini belirten Merkel, "Türkiye ile anlaşma var. Afrika ülkeleri ile de ortaklıklarımız" diye konuştu.

Seehofer de ülkeye her yıl en fazla 200 bin sığınmacı kabul edilmesi konusunda varılan anlaşmayla gelecekte olası göç dalgalarına karşı önlem alınmış olacağını savunarak, vasıflı yabancıların ve AB içinde serbest dolaşım hakkına sahip olan yabancıların bu sayıya dahil olmayacağını söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaKoalisyonGörüşmelerAngela Merkel
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