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Almanya'da koalisyon uzlaşması

Haftalardır büyük koalisyon için ön görüşmeleri yapan Başbakan Merkel ve Sosyal Demokratların lideri Schulz, anlaşmaya vardı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 17:35
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Almanya'da koalisyon uzlaşması

Almanya'da seçimlerin üstünden dört ay sonra halen devam eden koalisyon görüşmelerinde uzlaşma sağlandı.

Başbakan Angela Merkel'in liderliğini yaptığı Hristiyan Demokrat blok ile Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) uzun pazarlıkların ardından ön müzakerelerde anlaşmaya vardığını son dakika olarak duyurdu.

Parti kaynaklarına dayandırılan habere göre, taraflar temel çerçeve konusunda aradaki farklılıkları giderdi. İki parti, büyük koalisyon için asıl görüşmelere kısa süre içinde başlayacak.

Eylül 2017 sonundaki seçimlerden birinci sırada çıkan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU), önce küçük partilerle koalisyon kurmak istedi ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. S

eçimlerde tarihi hezimet yaşayan SPD lideri Martin Schulz ise, hükümette yer almayacağını açıklamasına rağmen haftalar sonra kendisini pazarlık masasında buldu.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaMerkelSchulz
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