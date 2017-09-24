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Almanya'da seçmen tercihini yaptı

Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. 61 milyon 500 bin seçmenin olduğu ülkede, 73 bin 500 seçim sandığı kuruldu.

24 Eylül 2017 Pazar 17:55
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Almanya'da seçmen tercihini yaptı

Almanya'da halk, 19. dönem Federal Meclis'i (Bundestag) belirlemek için sandık başına gitti. Yerel saatle 08.00'de (TSİ 09.00) başlayan oy verme işlemleri, saat 18.00'e (TSİ19.00) kadar sürdü.  Halkın sabah erkenden seçim merkezlerine gitmeye başladığı seçimlere 42 parti katılıyor, 4 bin 828 aday arasında Türk kökenli 92 aday da bulunuyor. Almanya'da 16 eyalette 299 seçim bölgesi bulunuyor. 18 yaşını dolduranların oy hakkına sahip olduğu seçimlerde 31,7 milyonu kadın, 29,8 milyonu erkek toplam 61,5 milyon seçmen oy kullanacak. İlk kez oy vereceklerin sayısı da yaklaşık 3 milyon olarak açıklandı.

Almanya’da yaklaşık 17 milyon göçmen kökenli bulunuyor. Bunların 5,8 milyonunun oy kullanma hakkı var. Şimdiye kadar siyasette yeterince temsil edilmeyen Türkler, 3 milyonluk nüfuslarıyla en büyük göçmen grubunu oluşturuyor. Bunlardan 1 milyon 300 bini Alman vatandaşlığına geçmiş durumda. Türk kökenli Alman seçmenlerin sayısının 720 bin olduğu istatistik kurumu tarafından açıklanmıştı.

Merkel, anketlerde öndeydi

Her seçmenin genel seçimler için 2 oyu bulunuyor. Birinci oy seçim bölgesinde doğrudan milletvekili adayına veriliyor, ikinci oyla da parti seçiliyor. İkinci oy, partilerin Federal Meclis’te ne kadar milletvekili çıkaracağını belirliyor. Almanya’da 2005’den beri başbakanlık koltuğunda bulunan Angela Merkel, dördüncü dönem başbakan olmak için girdiği bu seçimde de favori olarak gösterildi.

Almanya'da Türk kökenlilerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği (ADD) partisi ise sadece 13,1 milyon seçmenin bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya'da seçimlere katıldı. Öte yandan, arama motoru Google, seçimler dolayısıyla özel logo tasarladı. Logoda Alman bayrağından oluşan bir sandık ve oy pusulası görüldü.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz da oyunu Würselen Belediyesin’de eşi Inge Schulz ile kullandı. Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Schulz, bugün çok sayıda kişinin sandık başına gitmesini ümit ettiğini belirtti. Çok sayıda seçmenin kararsız olduğunu savunan Schulz, "Seçim gününde bile oyunu kime vereceğini düşünen seçmenlerin olduğuna inanıyorum." diye konuştu. Almanya Başbakanı ve Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel ise öğleden sonra Berlin'de oy kulandı.

AA

Son Güncelleme: 24.09.2017 18:03
Anahtar Kelimeler:
AlmanyaSeçimMerkel
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