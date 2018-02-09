Almanya'da son üç haftada 13 cami saldırısı yapıldı

Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez Camisi'nin duvarına lazer ışıkları ile siyasi figür ve söylemler yansıtıldı.

Türk ve Alman bayrakları ile DİTİB logosunun kullanıldığı lazer ışıklı saldırıda, DİTİB Truva Atı'na benzetildi, Türkiye ve birlik aleyhine ifadeler kullanıldı. Lazerli saldırıda, Afrin'e düzenlenen terör operasyonu aleyhine de siyasi içerikli söylemlerde bulunuldu.

Saldırının ardından DİTİB'ten yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde Almanya başta olmak üzere Avrupa'da artan cami saldırıları kınandı.

AA