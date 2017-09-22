Almanya'dan 'Hermes' adımı

İddiaya göre 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik Hermes garantileri 1.5 milyar euro ile sınırlandırılacak.

Alman hükümetinin bu adımı, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere attığına dikkat çeken Alman medyası, Türkiye için Hermes garantileri hacminin 2015 yılında 2.1 milyar euro olduğunu, 2016 yılında 1.1 milyar euro'ya düştüğünü kaydetti.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye yönelik yeni yaptırımlar olabileceğini ve ekonomik işbirliğinin azaltılabileceğini bildirmişti.

HABER MERKEZİ