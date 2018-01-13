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Almanya'dan İsrail'e tepki

Almanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni konutlar inşa etme sürecinden endişe duyduklarını açıkladı.

13 Ocak 2018 Cumartesi 16:10
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Almanya'dan İsrail'e tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, özellikle 1967 sınırından uzak yerleşim yerlerinde yeni konutların yüksek oranda olması ve Filistin'deki özel arazilere yasa dışı bir şekilde dış karakol noktaları oluşturarak bunu meşrulaştırma çabalarının endişe verici olduğu vurgulandı.

Ortadoğu barış sürecinin geleceğiyle ilgili meşru soruların olduğu bir ortamda, her iki tarafa özel sükunet çağrısında bulundukları belirtilen açıklamada, tek taraflı doğrular ortaya koyanların gelecekteki müzakereleri daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, sadece müzakere edilen iki devletli bir çözümün her iki tarafın meşru taleplerini karşılayarak işgali ve karşılıklı talepleri sona erdirerek kalıcı barışı sağlayabileceği ifade edildi.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
AlmanyaFilistinİsrail
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