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Almanya'dan tatbikatlı mesaj

Almanya'nın Rusya'yı dizginlemek için NATO tatbikatlarına 12 bin askerle katılacağı ve Moskova'ya 'net mesaj' göndereceği belirtildi.

22 Şubat 2018 Perşembe 13:23
Almanya'dan tatbikatlı mesaj

Almanya, bu yıl NATO'nun doğu ve kuzey bölgelerinde yapılacak tatbikatlara 12 bin asker gönderecek. Alman ordusunun Saber Strike, Flaming Thunder ve Iron Wolf tatbikatlarına geçen yıla kıyasla üç kat daha fazla asker göndereceği belirtildi.

Almanya'nın bu tatbikatlar için 90 milyon euro kaynak ayıracağını da kaydedildi. Alman hükümetinden kaynaklar, Berlin'in bu adımının Moskova'nın 'saldırgan politikası' ile ilgili olduğunu savundu.

Kaynaklar, Kırım'ın Rusya topraklarına dahil olması nedeniyle Baltık ülkelerinin ve Polonya'nın tehdit hissettiğini öne sürdü.

Manevraların Rusya'ya NATO ülkelerinin işlerine karışmanın ciddi sonuçları olacağı konusunda 'net mesaj' olacağının da altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
AlmanyaRusyaMoskovaTatbikat
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